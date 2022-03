Victoire de Biniam Girmay: «On a toujours tendance à douter des Africains»

Je suis toutes les courses en streaming, ici. À la base, ce week-end, je voulais me reposer. Mais quand j’ai vu qu’il participait à Gand-Wevelgem, j’ai commencé à croire au miracle et ai donc voulu regarder. Avant le départ, j’avais pronostiqué une quatrième place. Puis dix minutes avant l’arrivée, j’ai envoyé un message à mon père pour lui annoncer qu’il allait gagner! Franchement, ça fait chaud au cœur. J’ai rarement vibré comme ça. C’est ma sixième année en Afrique, j’ai suivi l’évolution du cyclisme ici. Et depuis le début, c’est celui d’Érythrée qui m’a le plus marqué.

Comment et pour quelles raisons?

En 2016 et 2019, j’ai donné une formation(NDLR: pour le compte de l’UCI) en Érythrée. Je m’occupais de celui qui était l’entraîneur de Girmay. Je lui avais demandé d’amener un groupe de jeunes cyclistes, dont il faisait partie(NDLR: junior à l’époque). Et j’ai alors compris qu’il y avait une grosse différence par rapport à ce que je voyais au Rwanda. Il s’agissait de cyclistes déjà bien posés sur leur vélo, de façon réfléchie. Des gars longilignes, dans un style un peu italien. Au fil des années, j’ai compris d’où leur venait cette culture du vélo.

C’est-à-dire?

Elle puise son origine dans la colonisation du pays par l’Italie(NDLR: fin du 19e et début du 20e siècle). Et les Italiens y ont donc amené leur culture… y compris cycliste. Et ça a perduré jusqu’à nos jours. C’est assez incroyable, d’ailleurs. Là-bas, les gens parlent encore italien, boivent des macchiato, jouent au billard dans les bars et emploient du vocabulaire cycliste italien. Ce n’est pas pour rien que la capitale, Asmara, avec ses bâtiments art déco, était surnommée "la petite Rome". En y ajoutant les nombreuses Vespa et Fiat 500 en circulation, on s’y croirait réellement dans l’Italie des années 60! Le dimanche, à Asmara, c’est jour de course. À partir de 16 ans, toutes les catégories défilent, sur des parcours qui varient pendant l’année. Il y a un fort enthousiasme pour le cyclisme, sport numéro 1 en Érythrée – ce qui doit être unique en Afrique. Je pourrais en parler longtemps tant le sujet me passionne! J’en ai d’ailleurs fait un sujet d’étude, pour amener un concept de développement du cyclisme, en Afrique, pas trop éloigné de la réalité du continent. On ne peut pas venir avec un copier/coller de ce qui se fait en Belgique, par exemple. Et je pense qu’il faut s’inspirer de l’Érythrée qui, sans extravagance, est bien avancée au niveau de la formation. C’est même assez fabuleux à voir.

Qu’est-ce que la victoire de Biniam Girmay dit du cyclisme africain? Est-elle le symbole d’un réel développement ou plutôt l’arbre qui cache la forêt?

Je pense que c’est un peu un coup de chance… lié au destin de cette nation qui n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’arrivée de cyclistes dans le peloton professionnel. Il y avait eu Daniel Teklehaimanot, qui avait endossé le maillot à pois sur le Tour de France (en 2015). Aujourd’hui, Merhawi Kudus roule chez EF, Amanuel Ghebreigzabhier chez Trek. Des gars qui arrivent à se maintenir chez les pros et à tirer leur épingle du jeu… généralement sur des parcours accidentés. Ce qui est inhabituel avec Girmay, c’est qu’il a des capacités physiques le rendant fort au sprint, sur les pavés, tout en grimpant bien. C’est un diamant déjà bien taillé! On me posait souvent la question suivante: un coureur africain peut-il gagner de grandes courses? Maintenant, j’espère qu’on ne me la posera plus. Les gens ont la réponse. On a toujours tendance à douter des Africains. Mais il faut leur donner des moyens, de l’exposition. Ce que Wanty a bien compris. Car le continent africain se réveille, avec comme objectif à court terme les championnats du monde de Kigali, en 2025. Il y a un intérêt à s’investir dans le développement du cyclisme ici.

Doit-on s’attendre à voir davantage de cyclistes africains passer pro, dans les années à venir?

L’Érythrée continuera à en amener. Pour le reste, il faut voir comment le développement va se poursuivre. Au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya et en Afrique de l’Est, des gars n’attendent qu’à obtenir des opportunités en Europe. Donc oui, il y en aura. Asisstera-t-on à un boom comme en Colombie? C’est difficile à dire. Ça ne tient parfois qu’à un fil: dans le nord de l’Éthiopie, d’où viennent la majorité des talents du pays, une guerre a éclaté(NDLR: au moins 750 civils y ont perdu la vie au deuxième semestre 2021). Mais j’espère que ce coup d’éclat va créer un appel d’air, ouvrir les yeux de pas mal d’équipes.

Que doit-il être fait, à l’avenir, pour que ce développement du vélo en Afrique se poursuive?

Il ne faut pas brûler les étapes. Et passer, d’abord, par la formation des plus jeunes.Ici, le cyclisme est souvent réservé aux ados et aux adultes: c’est un frein. La formation, dès lors, mais aussi donner aux coureurs l’opportunité de se montrer sur des courses sur d’autres continents. Comme Girmay a pu le faire en 2018, avec l’équipe Centre Mondial du Cyclisme, participant notamment à Aubel-Thimister-Stavelot. Il a fait la Une des médias, ça lui a donné de la crédibilité. Sans ça, qui sait, il n’en serait peut-être pas là aujourd’hui.