Manon De Roey en pole position

Âgée de 30 ans, Manon De Roey occupe actuellement la troisième place à la Race to Costa del Sol, équivalent du classement annuel européen. "Ma victoire en Thaïlande m’a permis de franchir un cap important. J’étais déjà assurée de jouer le British Open. Il y a de fortes chances que je puisse également participer à l’Evian Masters…"

Le rêve américain

Après un début de carrière hésitant, la protégée de Michel Vanmeerbeek et Jérôme Theunis a pris, depuis deux ans, son véritable envol. Elle fait désormais partie intégrante de l’élite européenne et rêve même de poursuivre sa carrière sur le LPGA Tour américain, la D1 du golf féminin mondial. "Je tenterai d’obtenir ma promotion lors des qualifications prévues l’automne prochain en Floride. Le circuit US, c’est une autre dimension, tant au niveau sportif que financier. Les prize moneys des tournois sont cinq à six supérieurs qu’en Europe. Je ne sais pas si je m’adapterais facilement à la vie américaine et au côté très individualiste de ce circuit. Mais je crois que ça vaut la peine d’essayer." En attendant, elle va tout faire pour poursuivre sur sa lancée sur le Ladies European Tour. Et cet Open de Belgique tombe évidemment à point nommé. "Le parcours est très ouvert et convient plutôt bien à mon jeu. Je suis en confiance et c’est mon fiancé (NDLR: Stefan Quy, un excellent joueur membre à Rinkven, comme elle) qui sera mon caddie. Bref, tous les paramètres sont au vert."

Entrée gratuite

Organisé à l’initiative de la famille Jolly, propriétaire du Resort de Naxhelet, le Mithra Ladies Open a pour ambition de mettre, durant trois jours, le swing féminin en avant dans une ambiance festive (entrée gratuite durant les trois jours). Et, à l’instar d’autres joueuses belges comme Laura Gonzalez ou Savannah De Bock, Manon espère être en pole position de cette grande fête.