Le très bon début de saison des Bruxellois aurait évidemment été quelque peu noirci en cas d’élimination en huitièmes de finale face à Alost, qui n’a toujours pas gagné cette saison en cinq matchs de championnat.

Facile vainqueur des Okapis la semaine précédente en championnat, le Brussels est cependant tombé dans le piège au Forum alostois vendredi (75-67). De quoi obliger les hommes de Serge Crevecoeur à montrer une réaction d’orgueil deux jours plus tard dans leurs installations.

Celle-ci ne s’est d’ailleurs pas fait attendre longtemps. Après moins de cinq minutes au match retour, les Bruxellois avaient comblé leur retard et étaient déjà virtuellement qualifiés (26-13 après le premier quart). Sur sa lancée, le Brussels a finalement vécu une après-midi bien plus tranquille que prévu. Le duo d’intérieurs composé par Desiron et Horvath (37 points et 10 rebonds à eux deux) y était pour beaucoup. Alors que Terry Deroover (15 points) amenait lui l’étincelle du banc bruxellois, si précieux depuis le début de saison.

Vainqueur 85-66 au coup de sifflet final, le Brussels a non seulement décroché une qualification importante pour les quarts de finale en Coupe. Mais il a aussi montré sa solidité mentale avec un groupe qui a su réagir de la bonne manière après le couac du match aller.

De son côté, Liège Basket a également profité du match retour dans sa salle pour arracher sa qualification face à Courtrai. Le week-end s’est joué sur le fil pour les Liégeois qui l’ont emporté d’un point (81-80) après avoir partagé (71-71) au match aller. Si ce duel s’est joué sur des détails, Liège peut remercier son meneur Manu Lecomte, auteur d’un match retour stratosphérique (29 points et 7 assists) pour conduire son équipe en quarts de finale.