Face à Karsiyaka qui aligne 6 Américains et le Belge Thomas Akyazili, Ostende a pris le meilleur départ pour mener rapidement 2-9 sous l'impulsion de Damien Jefferson et de Sam Van Rossom. Emmenés par Darun Hilliard (pendant cinq saisons en Euroigue) les Turcs comblaient l'écart à 16-15. Si Ostende menait encore 20-23 après 10 minutes, les actions conjuguées d'Errick McCollum (22 points, 4 rebonds), Vernon Carey (18 points, 9 rebonds, 3 assists, 3 contres) et bien sûr Darun Hilliard (17 points, 6 rebonds, 2 assists) faisaient bientôt passer la marque de 31-31 à 45-33 et 45-37 au repos.

Dominés sous les anneaux, les Ostendais parvenaient néanmoins à équilibrer les échanges dans le troisième quart, essentiellement par Damien Jefferson (17 points, 7 rebonds) et Pierre-Antoine Gillet (12 points, 3 assists) bien aidé par Khalil Ahmad (11 points) et Matthias Tass (14 points, 3 rebonds).

Le dernier acte s'avérait cependant plus difficile et les champions de Belgique s'inclinaient sans discussion sur le score de 94-77.

Dans le camp local, Thomas Akyazili a été aligné 12 minutes pour 3 points, 1 rebond et 1 contre.

Ostende se déplacera le 31 octobre à Strasbourg pour sa deuxième rencontre dans cette phase de groupe.