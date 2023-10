De retour à Ostende à 37 ans, Sam Van Rossom a “encore faim de victoires et de titres”

Son retour en Belgique

Sam Van Rossom, vous étiez resté presque un an sans jouer à cause d’une blessure au genou avant de rejoindre le BCO. Comment vous sentez-vous physiquement ?

Bien. J’ai vécu une bonne préparation avec l’équipe. Mon genou a bien réagi. Ce qu’il me manque encore, c’est le rythme de matchs. Je m’estime à 75% de mon meilleur niveau. Mais c’est normal après avoir été écarté aussi longtemps. Les gens pensent peut-être que ça va être facile pour moi, mais à 37 ans, ce n’est plus possible de retrouver le meilleur Van Rossom d’un point de vue physique. Mon jeu a évolué en ce sens. Je ne fais plus le fou sur le terrain, je mise plus sur mon efficacité et mon expérience.

Revenir à Ostende, cela résonnait comme une évidence ?

Je ne voulais pas arrêter ma carrière sur une blessure. C’est l’une des raisons principales de mon retour en Belgique. À côté de ça, l’aspect familial a aussi beaucoup compté. Je viens d’être papa d’un deuxième petit garçon et j’ai donc opté pour la stabilité. Je ne me voyais pas encore trimbaler toute la famille dans un nouveau contexte à l’étranger. À Ostende, on a nos repères et on est proche de notre famille.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé cette saison avec le BCO ?

J’ai encore faim de victoires et de titres. Ostende reste un club ambitieux qui joue chaque année pour des trophées tout en prestant sur la scène européenne. Après avoir fréquenté une grosse structure comme Valence, je voulais continuer dans un environnement de haut niveau. Et Ostende est ce qu’il se fait de mieux en Belgique. J’ai eu quelques autres contacts mais la seule offre concrète est venue du BCO.

Vous avez naturellement un rôle de leader à y jouer.

Avec le départ de Keye van der Vuurst et la retraite de Dusan Djordjevic, il y avait un gros vide à combler au poste de meneur. J’ai énormément de respect pour ce que Dusan Djordjevic a réalisé et apporté à ce club pendant 12 ans. C’est à moi maintenant de reprendre ce rôle de leader sur le terrain et en dehors. J’essaie d’être là pour les jeunes, les encadrer et les aider jour après jour, apporter mon calme et mon expérience.

Comment jugez-vous le niveau de la compétition belge ?

Le jeu est différent de ce que j’ai connu en Espagne. Les équipes belges jouent avec des défenses plus resserrées. Je dois encore m’y adapter. Je dois souvent faire face à une surveillance particulière des adversaires, ce qui est assez normal. Ce championnat est devenu plus homogène.

Après 12 titres consécutifs, le BCO est le principal candidat à sa succession.

Offrir un treizième titre de champion consécutif au club est évidemment l’objectif. Mais l’effectif a subi beaucoup de changements durant l’été. Cela va donc prendre encore un peu de temps pour atteindre notre meilleur niveau. L’équipe possède beaucoup de talent individuel. Il faut maintenant travailler pour orchestrer tout cela.

Vous avez retrouvé Dario Gjergja comme coach. Est-il différent en club qu’en sélection ?

Son approche n’est évidemment pas la même. C’est une relation un peu différente. Ici, c’est un processus à plus long terme dans lequel il cherche à faire évoluer de jeunes talents avec lesquels il se montre plus exigeant. Mais sa philosophie et son style de basket restent similaires. On a toujours eu une bonne relation. C’est un coach qui reste toujours ouvert au dialogue avec ses joueurs.

Son après-carrière

Prendrez-vous votre retraite en tant que joueur au terme de cette saison ?

On verra comment je me sens physiquement et mentalement à la fin de la saison. J’ai un contrat d’un an au BCO et je ne sais pas encore si je prolongerai après. Je n’ai pas vraiment de plan pour la suite. Je me concentre à 100% sur mon rôle de joueur en prenant un maximum de plaisir sur le terrain. Je veux encore profiter de ma vie de joueur. Ce qui vient après, on verra…

Savez-vous ce que vous ferez une fois vos baskets rangées au placard ?

C’est vrai qu’à mon âge, on dit souvent qu’il faut préparer son après-carrière. Mais je n’y pense pas vraiment pour être honnête. Si je continue dans le monde du basket, je me vois plus occuper un rôle dans la formation des jeunes ou dans le management d’un club. Être coach principal d’une équipe au haut niveau, ce n’est pas mon ambition. Je suis dans le milieu du basket pro depuis longtemps et je vois à quel point la tâche de coach peut s’avérer compliquée et usante.

Sa retraite internationale

La manière dont vous avez terminé votre histoire en équipe nationale (NdlR: en juin 2022) reste un gros regret pour vous ?

Ce n’est pas la fin que j’avais espérée. À ce moment, Valence me proposait une prolongation d’un an à condition que je fasse l’impasse sur l’équipe nationale. Ces deux équipes ont énormément compté dans ma carrière. J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à porter le maillot de l’équipe nationale. Ce fut une décision très dure à prendre en tant que capitaine, d’autant que l’Euro se profilait et que la Belgique pouvait encore se qualifier pour le Mondial. J’en ai parlé avec beaucoup de personnes dans mon entourage avant de rendre ma décision.

Comment voyez-vous l’avenir des Belgian Lions ?

Je suis très optimiste pour. Quand on voit ce que la Belgique a réalisé lors du dernier Euro U20 (NdlR: quatrième place), on a la preuve que le talent et la relève existent. Prenez l’exemple de Thijs De Ridder, il a seulement 20 ans et évolue maintenant en Espagne. Les réussites de Toumani Camara et Ajay Mitchell aux États-Unis sont aussi de bon augure pour le futur. Avec un bon mélange entre la jeune génération et des éléments expérimentés, il y a moyen de bâtir une solide équipe. À condition que tout le monde adhère au projet à 100 % et porte ce maillot avec fierté.

L’arrivée de Toumani Camara en NBA vous a-t-elle surpris ?

Je dois être honnête, je ne le connaissais pas trop avant la fin de son cycle universitaire. Il est quelque peu passé sous les radars en Belgique en partant très jeune aux États-Unis. Bravo à lui pour le parcours qu’il réalise là-bas. À Portland, il est dans une équipe où il devrait avoir de la place pour évoluer. C’est une très bonne chose pour le basket belge de compter à nouveau un représentant en NBA. Cela amène un peu de hype autour de notre sport.