BNXT League: les Liégeois s’inclinent de justesse contre Ostende

Un joueur en particulier semble s’être souvenu de son dernier déplacement en Cité Ardente.

Gillet chirurgical

Et pour cause puisque Pierre-Antoine Gillet est le seul joueur de l’effectif actuel du BCO à avoir été de la partie ce jour-là. En tant que Liégeois d’origine, l’international belge d’Ostende avait donc une revanche à prendre. Il s’est montré chirurgical tout au long du match (21 pts/7 rbs).

Et les visiteurs en ont eu bien besoin pour rester dans le match au moment où Liège s’est permis de prendre 7 points d’avance dans le deuxième quart-temps.

Sentant le coup jouable, les Liégeois n’ont jamais rien lâché, à l’image de Lemaire et Avelon, diablement efficaces en périphérie, ou encore de Tumba qui terminait le match en écrasant tout sous les anneaux. Le bateau ostendais a bien failli chavirer une nouvelle fois au Country Hall mais les Américains Ahmad et Jefferson ont fini par sauver le capitaine Gjergja et son équipage dans les derniers instants.