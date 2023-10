Treize points, 4 rebonds et 3 assists : les brillants débuts du Belge Toumani Camara avec Portland

Seize joueurs ont reçu du temps de jeu du côté de Portland. Et le rookie belge, fidèle à son profil de jeu, a tout simplement été l’un de ceux ayant eu le plus d’impact sur le parquet. Très efficace dans ses options offensives, il a aussi amené son énergie en défense et au rebond. De quoi sans doute marquer des points aux yeux du coach Chauncey Billups.

Le joueur belge de 23 ans a donc laissé une bonne première impression au public de Portland. Mais cette belle performance demandera maintenant confirmation face à un adversaire de plus gros calibre. Jeudi soir, les Blazers recevront les Suns de Phoenix au Moda Center. Un match forcément un peu particulier pour Toumani Camara qui s’était entraîné durant une partie de l’été à Phoenix avant d’être tradé par la franchise de l’Arizona.