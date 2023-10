BNXT League: Liège l'emporte à Louvain, Malines repousse Alost

Dominés mercredi face au Brussels, les Liégeois entendaient bien réagir à Louvain. Toujours privés de trois de leurs six étrangers, les Principautaires ont démarré fort (4-12) mais Louvain n'a pas paniqué. Sous la conduite de Tyreke Key (24 points, 2 rebonds) et de Thibault Vanderhaegen (18 points, 11 rebonds, 3 assists), les Louvanistes ont rapidement pris 13 longueurs d'avance (14e, 31-18) dans un second quart bouclé sur le score de 38-32.