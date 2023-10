"On n’a pas été fidèle à notre identité. Notre intensité défensive doit être notre marque de fabrique", avait déclaré le coach bruxellois.

On attendait donc de voir la réaction du Brussels ce week-end, sur le terrain de Louvain. Si la première mi-temps n’avait pas vraiment de quoi rassurer sur le plan défensif avec 47 points encaissés, l’équipe de la capitale a signé une deuxième partie de match beaucoup plus en adéquation avec ses principes défensifs. Les Louvanistes, dont le taux de réussite en première mi-temps aurait pu installer le doute dans les esprits bruxellois, se sont subitement éteints après la pause face à des visiteurs affichant de belles ressources mentales pour renverser la situation et décrocher leur premier succès de la saison en championnat.

La défense deviendra sans doute le métronome des résultats du Brussels cette saison. Car sur le plan offensif, les hommes de Serge Crevecoeur ont à nouveau démontré une intéressante solidité collective. À l’image du duo formé par Horvath et Desiron dans le jeu intérieur. Les deux grands formats ont chacun signé un "double-double" avec plus de 10 points et 10 rebonds à leur compteur personnel.

L’expérience au sein du noyau bruxellois a fini par faire la différence face aux Louvanistes. Ce succès demandera maintenant confirmation dans la durée et un test plus difficile attend les Bruxellois dès mercredi à Liège.