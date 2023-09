"Il a appris son transfert via un coéquipier à l’entraînement"

Ce beau scénario a pris une autre tournure mercredi à l’annonce inattendue de son transfert vers Portland. Rappelant au passage le côté froid du système de trades en NBA où, à quelques très rares exceptions, les joueurs n’ont pas leur mot à dire et doivent se tenir prêts à changer d’environnement dès le moment où leur franchise décide de s’en séparer.

"On est en NBA, et ça fait partie du business même si ce n’est pas toujours facile à encaisser, nous a confié son agent. Toumani était occupé à s’entraîner en 5 contre 5 dans les installations de Phoenix au moment où le transfert a été conclu. La séance a été interrompue et c’est son coéquipier Devin Booker (l’un des joueurs stars de l’équipe) qui lui a annoncé son transfert à Portland avant même qu’il ne croise les dirigeants."

Le sort réservé à Toumani Camara est une sorte de dommage collatéral causé par le gros deal intervenu entre Milwaukee, Portland et Phoenix pour permettre à Damian Lillard de rejoindre Giannis Antetokounmpo chez les Bucks. L’ailier belge a servi de monnaie d’échange dans les transactions incluant huit joueurs au total.

"Ce n’est pas forcément la situation qu’on souhaitait. Phoenix était le scénario cinq étoiles. Dans l’ombre des grandes stars de l’équipe, il aurait pu se développer sans grande pression sur les épaules en apportant juste ce qu’il sait faire de mieux, de la défense et du rebond. C’était peut-être un peu trop beau pour être vrai. On savait que rien n’était acquis. Les Suns cherchaient encore à trouver une solution pour se débarrasser de leur pivot DeAndre Ayton. Et comme Toumani avait séduit pas mal d’équipes lors des workouts en pré-draft, puis en Summer League, il y avait toujours la possibilité qu’il soit inclus dans un échange."

D’un prétendant au titre vers une équipe en chantier

Sur leur compte Twitter, les Suns ont adressé un dernier petit mot au joueur belge en postant le message "Thank you", bien qu’il n’aura donc finalement jamais porté le maillot de Phoenix en compétition officielle. Une autre aventure s’ouvre à lui maintenant dans l’Oregon où il est arrivé avec son agent ce jeudi. "Le décor change mais l’objectif reste le même : se faire une place en NBA. Il y a du talent à Portland aussi mais le projet est encore en chantier avec beaucoup de nouveaux joueurs. C’est une autre opportunité pour Toumani de montrer qu’il peut apporter autant que des gars qui ont été draftés au-dessus de lui au mois de juin. Il sera notamment en concurrence avec Kris Murray, qui possède un profil assez similaire, et qui a été drafté à la 23e place."

Une chose est certaine : le profil d’équipe à Portland, où il avait aussi réalisé un workout avant la Draft, pourrait lui offrir de plus grandes chances d’accumuler du temps de jeu. La mission sera donc de convaincre le coach Chauncey Billups, champion NBA avec Detroit en 2004, lors de la préparation qui débutera dès lundi. "Je ne doute pas qu’avec son caractère et son éthique de travail, Toumani ira très vite de l’avant. Même si ce changement d’équipe imprévu n’a pas été simple à digérer. Il venait de recevoir les clés de son appartement et sa voiture à Phoenix. Puis du jour au lendemain, il doit changer complètement son cadre de vie. Ce n’est pas forcément facile à vivre pour un rookie dont c’est la première expérience seul dans la vie adulte."

Cet épisode servira d’apprentissage anticipé pour la suite de sa carrière qui connaîtra certainement encore d’autres rebondissements. Rien ne dit d’ailleurs que Portland décidera de conserver son contrat en vue de la saison. Il pourrait encore être utilisé dans un autre échange ou même coupé, contre le paiement de son année de contrat, et donc libre de discuter avec les autres équipes NBA.