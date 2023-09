"L’histoire du Spirou n’est pas un frein mais une motivation"

Axel Hervelle, le joueur

En 20 ans de carrière comme joueur pro, vous avez connu seulement quatre clubs (Pepinster, Real Madrid, Bilbao, Charleroi). Vous étiez un vrai clubman, non ?

J’ai toujours aimé la stabilité et la construction d’un projet dans la durée.

Vous avez découvert la D1 dès l’âge de 17 ans à Pepinster. Et à 20 ans, vous étiez déjà capitaine.

Le moment où vous quittez le basket loisir pour découvrir le monde pro est évidemment une transition importante. Mais cela a été plutôt facile à gérer pour moi grâce à la philosophie du club qui investissait dans les jeunes talents à l’époque. Et le coach Niksa Bavcevic a directement cru en moi. J’avais une grande volonté de réussir et je m’en donnais tous les moyens possibles.

Quand on quitte Pepinster pour rejoindre un club comme le Real Madrid à 21 ans, on n’est pas un peu déboussolé ?

Je suis passé d’un environnement très familial et une ambiance particulière à une énorme structure. À l’étranger, dans une langue que je ne maîtrisais pas. Mais j’ai vite appris que pour jouer au haut niveau, il faut pouvoir s’adapter rapidement. Je n’ai ainsi pas mis longtemps à maîtriser la langue. À côté de ça, tout est mis en œuvre pour que la vie du joueur soit la plus simple possible et axée sur la performance. On est chouchouté mais il y a de grosses exigences et on doit pouvoir être à leur hauteur.

En plus de deux titres de champion d’Espagne, vous avez remporté une Coupe européenne (NdlR: la Coupe Uleb) en 2007 au… Spiroudome.

Tout le monde n’a pas la chance de gagner une finale de Coupe d’Europe dans son pays au cours d’une carrière. Devant sa famille et de nombreux amis. Ce fut le moment le plus fort de ma carrière au niveau émotionnel. J’ai joué une autre finale Uleb à Charleroi plus tard avec Bilbao (en 2013) mais sans soulever le trophée cette fois-là.

Même sans trophée, vos huit saisons à Bilbao ont beaucoup compté pour vous.

J’y ai quand même connu les meilleures années du club avec une finale des playoffs en Espagne, et une magnifique campagne en EuroLigue qui s’est terminée en quart de finale face au CSKA Moscou de Sasha Kirilenko. J’y ai aussi connu des moments très difficiles à lutter pour le maintien dans un club en crise financière. Tout cela a rendu mon expérience là-bas très particulière. Bilbao est devenu comme une deuxième famille. j’y retourne souvent.

En 2005, vous êtes devenu le premier joueur belge à être drafté par une franchise NBA (Denver). Vous n’y avez finalement jamais joué. C’est un regret ?

Non, car ce fut une décision prise et assumée en fonction de plusieurs facteurs. J’étais dans une période importante au Real Madrid où j’étais sous contrat avec des objectifs en EuroLigue. Je rêvais de participer à un Final Four. J’exigeais un statut qu’on ne me garantissait pas aux USA. Je n’aurais pas été dans les meilleures conditions pour mon développement personnel à ce moment-là en faisant le choix de la NBA. J’ai quand même eu la chance d’aller à Denver pour y passer des tests et visiter les installations. Ce fut une belle et flatteuse expérience. À ce moment-là, des joueurs comme Allen Iverson et Carmelo Anthony occupaient le vestiaire des Nuggets.

Hasard de l’histoire, Toumani Camara vient d’être drafté comme vous en 52e position, par Phoenix. La Belgique retrouvera donc un représentant en NBA. Une bonne chose pour le basket belge ?

Il sera un vrai ambassadeur pour le basket belge. J’espère qu’il en est conscient et assumera ce rôle car il va devenir un vrai modèle pour les jeunes d’aujourd’hui. Il a réussi ce que peu de personnes ont réussi avant lui car ce n’est pas évident de se frayer un chemin jusqu’en NBA en tant que joueur belge via le cursus universitaire américain. Ses performances en Summer League ont été très intéressantes. Il a le physique pour évoluer à ce niveau. Je suis convaincu que si on lui donne l’opportunité de s’exprimer sur les terrains NBA, il saisira sa chance.

Axel Hervelle, le dirigeant

Devenir dirigeant de club après votre carrière de joueur, c’était programmé ?

Oui, ça a toujours été un objectif de me former dans le management en vue du moment où je rangerais les baskets. D’où mon arrivée au Spirou qui me permettait une telle transition. J’ai une sensibilité particulière pour le développement des jeunes. Cela a été ma priorité ici à Charleroi en restructurant et en développant notamment l’académie NextGen avec un internat et des écoles partenaires.

Quels sont les signes de réussite dans un tel projet ?

Au niveau des jeunes, la réussite ne passe pas forcément par les résultats collectifs mais plutôt au cas par cas. Si le club est bien représenté au sein des sélections régionales ou nationales de jeunes, c’est alors le signe d’un bon travail de recrutement et de formation. Au niveau pro, les résultats de l’équipe première sont évidemment plus importants pour bien mesurer le travail réalisé au quotidien avec une équipe relativement jeune. Plus l’équipe fanion va réaliser de bons résultats, plus elle va tirer le reste du club derrière elle.

Cela n’est pas trop difficile d’installer une philosophie basée sur la jeunesse dans un club qui était habitué à enchaîner les titres auparavant ?

L’histoire du Spirou n’est pas un frein mais une motivation. Le palmarès du club est impressionnant mais la philosophie est maintenant différente. À l’époque, le spectacle était en quelque sorte acheté grâce à de gros moyens financiers. Maintenant, nous devons bâtir depuis la base pour faire évoluer l’équipe. Et cela réussit plutôt bien.

Pensez-vous qu’il devrait y avoir plus d’anciens grands joueurs dans les structures des clubs en Belgique ?

Certainement, on a besoin de ce niveau de connaissance pour viser un travail d’élite. À l’étranger, beaucoup d’anciens joueurs sont maintenant présents dans les fédérations ou dans les clubs. Mais il n’existe pas de formation mise en place ici pour une transition vers ce genre de fonction dirigeante. Moi, j’ai eu la chance d’être conseillé à la Fiba pour suivre une formation dans le business du Sport. J’ai appris comment gérer une entreprise telle qu’un club de basket. Mais j’ai encore énormément de travail et d’expérience à acquérir.

Si on vous proposait un poste en vue à la Ligue, vous hésiteriez ?

Je suis déjà très impliqué dans la Ligue en tant que manager de club. Je pense surtout que la fédération a un rôle très important à jouer. Dans la vision et les objectifs à se fixer pour faire grandir le basket belge. Cela me passionne car c’est la base du développement d’un sport au plus haut niveau. Il suffit de voir comment cela se passe à l’étranger. Les grandes nations européennes comme la France, l’Espagne et maintenant l’Allemagne ont bien compris ça en mettant les structures adéquates en place.