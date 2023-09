Grosse surprise en D1 belge: le Belgian Lion Manu Lecomte signe à Liège Basket

Après une carrière universitaire aux États-Unis à Miami et Baylor, et une expérience en G-League (Agua Caleinte Clippers), Lecomte a joué dans deux clubs espagnols (Murcie et Gran Canaria) avant d’évoluer à Francfort en Allemagne. Il a brièvement joué à Pau en France, puis à Prienai et BC Jonava en Lituanie, avant de signer la saison dernière en Israël à Hapoël Eilat qu’il a quitté pour rejoindre les Monténégrins de Buducnost Podgorica.