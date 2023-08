Une dure leçon d’apprentissage pour les Belgian Lions, battus face à la Croatie

Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions, avait raison de ne pas s’enflammer après les succès glanés la semaine passée en préparation face à l’Argentine et la République tchèque.

Sans doute avait-il, de manière très réaliste, déjà imaginé les difficultés auxquelles son équipe, composée de beaucoup de joueurs inexpérimentés à ce niveau, devrait faire face en ouverture du tournoi contre la Croatie ce samedi à Istanbul. Même s’il ne s’attendait peut-être pas à voir le score prendre de telles proportions. La jeune sélection belge a eu droit à une dure leçon d’apprentissage de la part des Croates qui ont confirmé leur statut de favoris au sein de cette poule.

Après avoir résisté durant huit minutes (13-8), les Belges, trop vite étouffés physiquement et maladroits sur le plan offensif (33 % au total dont 2/19 à 3 points), ont vécu un calvaire. Les 216 cm d’Ivica Zubac, pivot des Los Angeles Clippers en NBA, ont fait des ravages sous les anneaux (18 points et 14 rebonds). À ses côtés, Dario Saric, qui évolue également dans la Grande Ligue américaine, a terminé avec 17 points au compteur. Alors que Mario Henzonja, l’ailier du Real Madrid, s’est lui fendu de 22 points (6/8 à 3 points) en 19 minutes de jeu à peine. Ensemble, les trois stars croates ont inscrit plus de points que toute l’équipe belge réunie. Ce qui illustre bien la différence de niveau existant entre les deux équipes.

De Ridder : double-double encourageant

Dans cette configuration, avec leurs 23 ans de moyenne d’âge, les Lions n’ont tout simplement pas les armes ni l’expérience nécessaire pour rivaliser avec un tel adversaire. Mais ça, on pouvait déjà se le dire avant le match. Ce ne fut finalement qu’une confirmation du chemin qu’il reste encore à parcourir pour voir cette jeune équipe grandir.

On a cependant déjà eu la confirmation que Thijs De Ridder est de loin le plus avancé. Dans la lignée de son gros championnat d’Europe U20 au mois de juillet, l’ailier-fort anversois, qui évoluera en Espagne la saison prochaine, a confirmé tout son potentiel en terminant le match avec un double-double (11 points et 11 rebonds). Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de le retrouver comme titulaire face aux Pays-Bas. Son intensité physique peut s’avérer précieuse et tranche considérablement avec le style de jeu de Tim Lambrecht, son concurrent au poste 4, plus en difficultés lorsqu’il faut sortir les muscles.

Les Belgian Lions devront en tout cas déjà tirer les leçons de ce match avant d’affronter les Pays-Bas et la Suède. Deux équipes qui apparaissent plus à leur portée mais qui aiment imposer un rythme soutenu et une grosse intensité physique. Les Pays-Bas ayant été battus par la Suède (89-91 après prolongation), le match face entre les deux plats pays voisins s’annonce crucial ce lundi (16 h, heure belge).