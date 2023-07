Toumani Camara continue de convaincre en Summer League: le rêve de NBA se rapproche (vidéos)

Comme pour tout rookie, ce contrat porte sur quatre saisons, mais il n’est que partiellement garanti. Les trois dernières années étant actuellement sous option.

Camara participe actuellement à la Summer League de la NBA, un tournoi estival qui permet aux équipes de lancer leurs nouvelles recrues, d'aligner de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans en recherche de contrat.

20 points et 8 rebonds au premier match

Pour son premier match en Summer League avec les Suns, le Bruxellois de 23 ans avait terminé meilleur marqueur de son équipe avec 20 points, ajoutant 8 rebonds.

L'assistant coach de l'équipe avait même vanté ses mérites à la fin de la rencontre: "Il a été excellent. Il a fait tout ce que nous lui avions demandé. On l’a utilisé comme un couteau suisse, parce qu’il est très polyvalent. C’était une très bonne première. Ses stats sont bonnes, mais aussi sa personnalité et son comportement sur le terrain. Il a encouragé ses coéquipiers et a essayé de les tirer vers le haut dans les moments difficiles".

9 points dans le premier quart-temps au deuxième match

Cette nuit, pour son deuxième match en Summer League, Phoenix s'est imposé 73-70 face au Miami Heat. Camara a impressionné dans le premier quart-temps lors duquel il a inscrit 9 points.

"TouMani Buckets" termine avec une ligne de statistiques de 11 points, 3 rebonds, 3 assists et 2 interceptions en 32 minutes. Il a par contre péché dans son jeu après son bon premier quart-temps. Il termine avec 6 pertes de balle et 5 fautes personnelles.

Cette nuit, Phoenix affronte les Pelicans de New Orleans.

"On me demande de mettre beaucoup d'énergie en défense et au rebond"

Drafté aux Suns, Camara va débarquer dans une équipe où on retrouve les superstars Kevin Durant et Devin Booker. Machines offensives, ils ne se donnent pas toujours à fond en défense. Et c'est ce qui pourrait jouer en faveur du Belge.

"Je suis assez confiant par rapport à ça car on me demande de juste être moi-même sur le terrain en jouant dur et avec beaucoup d’énergie, spécialement en défense et au rebond. Offensivement, je devrai être capable de convertir mes shoots ouverts. C’est sur ce schéma de jeu que je dois me baser pour faire carrière en NBA. Je suis un role player, et je dois accepter ça", a affirmé le Bruxellois en conférence de presse.

Sur les pas de Didier Mbenga

Pour rappel, le 22 juin 2023, Toumani Camara est devenu le deuxième belge drafté en NBA après Axel Hervelle en 2005. Mais le Liégeois n'avait jamais fait le saut vers la Grande Ligue, préférant rejoindre la ligue espagnole.

Le Bruxellois va donc devenir le deuxième belge à évoluer en NBA après Didier Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010 mais qui n'avait pas été drafté.