NBA : Victor Wembanyama ne disputera pas la fin de la Summer League, Toumani Camara s’impose avec les Suns

Selon le San Antonio Express-News et ESPN, les Spurs ont décidé de s’en tenir à leur plan initial de ménager le joueur de 19 ans (2m24), auteur d’une longue saison en France avec son club de Boulogne-Levallois

Après un premier match timide contre Charlotte vendredi et un deuxième brillant contre Portland (27 points, 12 rebonds) dimanche, Victor Wembanyama ne sera pas aligné pour le reste de ce tournoi d’été, qui permet notamment aux franchises de NBA de lancer leurs nouvelles recrues.

Wembanyama lui-même avait reconnu la semaine dernière qu’il ne s’attendait pas à jouer plus de deux fois dans le cadre de cette Summer League. Il avait déclaré dimanche qu’il avait hâte de prendre des vacances et de se préparer au mieux pour le début de la saison régulière de la NBA en octobre. “Wemby” a fait l’impasse sur la Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre) avec l’équipe de France pour se concentrer sur sa première saison avec les Spurs.

Toumani Camara s’impose avec Phoenix Suns en Summer League

Après un premier match convaincant, mais une défaite, Toumani Camara a aligné 11 points en Summer League de la NBA lors de la victoire de sa franchise Phoenix Suns sur Miami Heat (73-70) ce lundi à Las Vegas.

Toumani Camara a joué 32 minutes pour aligner un 4/5 à 2pts, 0/3 à 3 pts et 3/8 aux lancers, bon pour 11 unités, 3 rebonds, 3 assists, 2 interceptions, ainsi que six pertes de balle et cinq fautes personnelles.

L’ailier bruxellois, 23 ans, avait inscrit 20 points (pour 8 rebonds) lors de son premier match contre Milwaukee samedi (75-84).

Le prochain match est prévu mardi contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Toumani Camara a été sélectionné en 52e position de la draft NBA par Phoenix le 22 juin dernier, signant un contrat de quatre ans avec les Suns mais garanti uniquement pour la saison 2023-2024. Les trois autres années sont sous option. Il va ainsi devenir le deuxième Belge à évoluer en NBA après DJ Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010, qui lui n’avait pas été drafté.

La Summer League de la NBA est un tournoi estival qui permet aux équipes de lancer leurs nouvelles recrues, d’aligner de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans en recherche de contrat. La Summer League a débuté vendredi et se déroule jusqu’au 17 juillet à Las Vegas.