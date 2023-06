Les Belgian Cats fêtent leur titre européen sur la Grand-Place de Bruxelles: "Plein de bonheur" (photos & vidéo)

Il est aux alentours de 18h30. La Grand-place se remplit peu à peu. L’atmosphère s’euphorise au fur et à mesure que l’arrivée des Belgian Cats se fait sentir. Le DJ et le speaker font monter la température, Alors que les quelque 2.000 supporters se massent devant le balcon de l’hôtel de ville. Les drapeaux, écharpes et bonnets noir, jaune, rouge sont légion. En apéritif, la foule, opaque, a le droit à un premier défilé. Celui des médaillés d’argent en basket 3x3.