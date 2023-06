Les Cats championnes d'Europe accueillies en héros par les fans en Belgique

À 18 heures, une heure avant que les Cats ne franchissent les portes d'arrivée, la plupart des supporters et des membres de la famille des joueuses attendaient à Brussels Airport. De nombreux enfants s'étaient préparés pour recevoir des autographes avec des maillots, des ballons de basket et des photos.

Lorsque les basketteuses ont franchi les portes du hall des arrivées à 19 heures, elles ont été accueillies par des applaudissements spontanés et des cris de joie avant d'être fleuries. La fête, qui n'avait pas cessé depuis dimanche soir, s'est poursuivie avec les spectateurs. "Waar is dat feestje? Hier is dat feestje" (Où est cette fête ? La fête c'est ici"), pouvait-on lire sur les murs du hall d'arrivée.

Les amis et la famille des joueuses ont d'abord pu s'approcher des championnes avant d'être rejoints par le public. Julie Vanloo, Emma Meesseman, Kyara Linskens ont été les plus acclamées.

Le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA) et le président de Basketball Belgium, la fédération belge, Jan Van Lantschoot, étaient notamment présents à l'aéroport pour accueillir les championnes d'Europe.