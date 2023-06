Arrivé en novembre comme sélectionneur principal des Belgian Cats après avoir été l'assistant de son compatriote Valéry Demory durant un an, Rachid Meziane se disait "fier" de ses joueuses et d'un groupe "incroyable" qui a conquis l'or à l'Euro de basket féminin dimanche à Ljubljana en Slovénie.

Malmenée et menée pour la première fois par l'Espagne en finale, la Belgique a trouvé l'énergie nécessaire pour recoller au score et repasser devant au meilleur des moments pour s'offrir sa première médaille d'or. "A la mi-temps, on est à - 7 (33-25) mais on perd 13 ballons sur lesquels l'Espagne marque 16 points, soit la moitié des points. Il fallait prendre plus soin du ballon et les mots ont été très simples aux vestiaires. Il fallait retrouver notre identité et le feu qui est en nous. On a retrouvé notre basket même si la deuxième mi-temps n'est pas parfaite, avec des gros tirs et du jeu rapide. Les stops défensifs nous ont permis de repasser devant", a commenté Rachid Meziane toujours dans l'analyse.

"Tant qu'on restait dans le match, je savais qu'on pouvait revenir et faire doute cette équipe espagnole. Ce qu'on a très bien fait et puis on a des joueuses qui sont capables de prendre leur responsabilité et qui ont assumé ce statut-là. On ne réalise pas encore. C'est une première pour moi aussi, je sais que ce que je vis là est exceptionnel, mais j'en prendrai vraiment conscience plus tard. Je remercie toutes les personnes qui nous ont permis d'être là et la fédération belge qui m'a fait confiance. J'ai l'impression que nos destins devaient se croiser. Très fier de ce qu'on a fait, pas seulement dans le résultat, mais dans l'attitude et l'enthousiasme qu'il y a dans cette équipe-là, la cohésion, le style de jeu que l'on a proposé."

Emma Meesseman: "Un moment qu'on n'oubliera jamais"

Emma Meesseman était aussi aux anges à l'issue du titre de championne d'Europe des Belgian Cats dimanche à Ljubljana. L'intérieure flandrienne élue haut la main MVP du tournoi avoue avoir eu "la chair de poule" dans les dernières secondes.

"Le slogan du tournoi, c'était "Dare to dream" (oser rêver), mais jamais on aurait rêvé de gagner cette médaille d'or de cette manière-là. Mais cela s'est passé. On l'a fait. C'est juste magique de l'avoir fait avec un groupe incroyable qui est en route depuis 2011 (et le titre européen chez les U18 en Roumanie, ndlr). On peut prendre chacune d'entre nous individuellement, mais notre force c'est de l'avoir fait ensemble. Peu peuvent comprendre comment on forme une famille avec les joueuses et le staff. J'ai du mal encore à réaliser. On est parti de zéro et on a tout construit. C'est le moment le plus beau que l'on puisse vivre ensemble et c'est sûr qu'on ne va jamais l'oublier."

Bousculées pour la première fois dans cet Euro qu'elles terminent finalement invaincues, les Belgian Cats ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour émerger en fin de match. "J'y ai toujours cru. On a fait tout ce chemin ensemble, ce n'était pas pour revenir sans la médaille d'or. L'Espagne n'était pas au mieux, mais nous non plus. Seulement, on a retrouvé le feu qui nous anime depuis le début du tournoi juste au bon moment. Et dans le dernier quart, tout le monde est resté dans le match, personne n'a rien lâché. On s'est dit, ce n'est pas possible, pas comme ça. Ce n'est qu'une fois dans une vie. Et on a donné tout ce qui nous restait comme énergie aux moments les plus importants."

Pour Julie Allemand, ce fut "un Euro de rêve, on ne réalise pas"

Julie Allemand n'en revenait pas. Première en zone mixte, la meneuse liégeoise avait du mal à trouver les mots pour décrire son sentiment après le sacre. "C'est énorme, on ne réalise pas. On a les larmes qui viennent, on ne comprend pas. On se dit est-ce que vraiment on l'a fait ? Alors que quand on voit le match, jamais on n'aurait pu penser qu'on allait gagner l'or aujourd'hui".

Dans le dur en effet en première mi-temps, les Belges ont trouvé les ressources en seconde période. "C'était dur et on subissait. On n'arrivait pas à passer devant, puis il y a une défense, un panier raté côté espagnol, une perte de balle de l'autre côté, une transition offensive de notre côté ou un trois points. Toutes des petites choses qui ont fait que nous étions toujours dans le match. Et on a réussi à passer devant. C'est juste incroyable, parce qu'il y a des moments où je n'y croyais plus. La victoire, elle est mentale. On n'a jamais voulu lâcher en fait. Même si c'était dur, pour ne pas avoir de regrets. Si le match s'était arrêté à la mi-temps, on aurait eu des regrets. C'est ce que l'on s'est dit dans le vestiaire. On devait tout donner. On s'est un peu réveillé en deuxième mi-temps. On a montré un autre visage et le public nous a vraiment aidé. C'est magnifique, parce qu'on le mérite plus que n'importe qui d'autres. Depuis le début du tournoi, on joue un super basket et on a joué contre les meilleures équipes. Mais on l'a fait et c'est qui rend encore plus beau la médaille d'or. C'est un Euro de rêve parce que ça demande du travail, ça demande énormément de sacrifices. On est tombé beaucoup de fois et ça a été très dur. On ne comprenait pas: pourquoi ce n'est pas pour nous ? Et aujourd'hui, je comprends pourquoi on est passé par là et c'est ça un sportif de haut niveau, c'est passer par des moments difficiles pour revenir plus fort. Et je veux bien encore tomber pour vivre des moments pareils."