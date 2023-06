La Belgique favorite pour l’or à l’Euro

Les Belgian Cats ont incontestablement développé le plus beau basket du tournoi jusqu’à présent. Un avis quasi unanime. Certes, le groupe B n’était pas le plus relevé, mais peu importe l’adversaire, c’est le niveau du jeu développé par les joueuses de Rachid Méziane qui a séduit. En jouant de cette façon avec cette cohésion et fluidité, les grandes nations du basket-ball que sont la France (que l’on pourrait rencontrer en demi), l’Espagne (possible finaliste) et le tenant du titre, à savoir la Serbie, sont-elles en mesure d’enrayer la mécanique belge ? Un premier élément de réponse sera apporté ce jeudi (15h) en quart de finale face à la Serbie dans la Stozice Arena de Ljubljana (Slovénie) où se déroule la phase finale de cet Euro.

"La Belgique est archi-favorite"

L’équipe serbe laisse incontestablement un mauvais souvenir au clan belge. En demi-finale de l’Euro 2021, elle infligeait la plus cruelle des défaites (avec celle contre le Japon aux JO de Tokyo) que les Belgian Cats aient connu (74-73). Alors remake ou revanche ?

Le contexte est différent et le visage des deux équipes a bien changé. Si la Belgique a rajeuni son roster, elle a conservé une grande partie de ses cadres. Ce n’est pas le cas de la Serbie qui aligne une nouvelle génération, emmenée par la meneuse américaine Yvonne Anderson. Sonia Vasic (ex-Petrovic), MVP de l’Euro 2021, Jelena Brooks, Maja Scoric et Ana Dabovic ne sont plus là.

Pour la coach serbe Marina Maljkovic, également coach d’Emma Meesseman à Fenerbahce et victorieuse de l’EuroLeague, la donne est claire: "La Belgique est archi-favorite."

"C’est la meilleure équipe du tournoi jusqu’à présent. Elles gagnent avec une moyenne de 35 à 40 points avec la meilleure marqueuse et la meilleure passeuse", renchérit Nevena Jovanovic, l’arrière serbe.

Pour Jovana Nogic, qui a sauvé la mise des Serbes contre les Britanniques (66-60) mardi soir en match de barrage avec 16 points, "il va falloir être deux fois plus fortes. Nous savons de quel genre d’équipe il s’agit, avec les talents qui la composent. Elles jouent bien ensemble. Il va falloir être encore plus fortes (que contre la Grande-Bretagne, NDLR), avec une envie encore plus forte et que chaque joueuse soit concentrée et se donne à fond, et pas seulement moi."

"Il faudra être vigilant à la fois sur le terrain et sur le plan mental"

L’influx nerveux et physique laissé par la Serbie mardi soir face à des Anglaises très accrocheuses aura-t-il une conséquence face à la Belgique ? "Je ne suis pas sûr que la Serbie soit en train de jouer son meilleur basket, mais ce sont des équipes qui savent aussi répondre présent le jour J", prévient le sélectionneur national Rachid Méziane. "Il faut se préparer en conséquence. On ferait une grave erreur de penser que la Serbie va continuer à jouer à ce niveau-là. Il faudra être vigilant à la fois sur le terrain et sur le plan mental."

Et si le principal obstacle des Cats vers la médaille d’or était… les Cats. "On ne doit pas avoir peur de ce statut de favori", lance la meneuse belge Julie Allemand. "Notre équipe ne fait que grandir et, même si je devrais attendre la fin du tournoi pour dire ça, peut-être que tous les moments difficiles que nous avons vécus ces dernières années vont nous servir pour ce championnat. Peut-être c’est un signe que cette fois, c’est pour nous."