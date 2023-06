43 points d'écart, Meesseman en démonstration: les Belgian Cats continuent de dérouler à l'Euro 2023 (vidéos)

Ce vendredi 16 juin 2023, les joueuses de Rachid Méziane affrontaient la République Tchèque pour déjà entrevoir les quarts de finale qui se dérouleront en Slovénie. Comme face à Israël, elles ont dominé de bout en bout pour s'imposer avec 43 points d'écart (41-84). Après les 37 passes décisives de la veille, les Cats ont délivré 30 caviars.

Sous les yeux des Diablotins

Victorieuse à la surprise générale face à l'Italie (58-61), la Tchéquie a été prise à la gorge d'entrée par des Belges qui ont infligé un 0-9 en trois minutes.

Sous les yeux des footballeurs belges U21, les Cats déroulent leur basket et impressionnent en défense. A la mi-temps, elles mènent de 13 points. Notamment grâce à une Emma Meesseman éblouissante et déjà proche du double-double avec 16 points et 8 rebonds.

Meesseman et Allemand en double-double

Après la pause, la bande à Meesseman continue de dominer outrageusement et de régaler. Dans le troisième quart, les Tchèques sont limitées à sept petites unités. Méziane peut faire souffler ses cadres tant l'écart grandit (+31 après 30 minutes).

Deux joueuses terminent en double-double: Emma Meesseman (24 points, 11 rebonds, 6 assists et 6 interceptions) et Julie Allemand (12 points et 11 assists).

Score final: 41-84. Et un cinglant 15-45 en deuxième mi-temps.

La médaille d'or comme objectif

Les ambitions des Cats sont claires: "On va à cet Euro avec beaucoup d’humilité, mais avec l’ambition d’accrocher une médaille d’or".

"Après deux médailles de bronze, cette équipe joue avec des éléments qui arrivent à pleine maturité. Je trouve que c’est légitime de considérer que l’on va aller pour ça", a déclaré le coach.