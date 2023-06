Les deux premières manches avaient eu lieu la semaine dernière. Les Côtiers avaient mal entamé cette finale en se faisant surprendre 66-79 à domicile vendredi, mais avaient décroché la belle en allant gagner 6-3-76 dimanche sur le parquet de Leiden.

Devant leur public, les Ostendais démarraient en mode diesel, le marquoir affichant 19-22 après 10 minutes et 43-52 à la mi-temps. Les troupes de Dario Gjergja pensaient avoir fait la différence dans le 3e quart-temps (64-57) mais les Néerlandais revenaient à 66-65 à la demi-heure et repassaient devant en début de dernier quart-temps pour aller finalement l’emporter 80-91.

L'Américain Deion Devante Hammond et le Néerlandais Marijn Ververs ont été les plus prolifiques sous les anneaux avec 22 et 19 points. Côté ostendais, Nikola Jovanovic a planté 15 points, Pierre-Antoine Gillet prenant 13 points à son compte.

Zorg en Zekerheid Leiden conserve ainsi son titre en BNXT League, après avoir battu Groningue en finale du championnat belgo-néerlandais l’an dernier.

Avant cette finale transfrontalière, Ostende avait été sacré champion de Belgique pour la 24e fois, la 12e d’affilée, en battant Anvers en finale des playoffs nationaux. Leiden, couronné champion des Pays-Bas cette saison pour la 5e fois de son histoire, a pour sa part réussi un triplé, remportant aussi la Coupe des Pays-Bas.