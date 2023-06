Euro féminin : Les douze Belgian Cats sélectionnées sont connues, Hind Ben Abdelkader forfait

La joueuse de l’année en Belgique et espoir belge de la défunte saison, Nastja Claessens, 18 ans, ne figure pas non plus dans la sélection, gênée depuis la fin de saison par une blessure musculaire.

L’intérieure bruxelloise Bethy Mununga, 25 ans, qui évoluait cette saison en Roumanie à Sepsi, est reprise et disputera sa première compétition avec les Belgian Cats.

Les deux joueuses qui n’ont pas été retenues sont Ine Joris, 22 ans, la joueuse de Courtrai qui évoluera la saison prochaine à Castors Braine et la jeune Habibatou Bah, 19 ans, joueuse de Phantoms Boom, pour la première fois présente dans les préparations avec les Belgian Cats.

Les Belgian Cats joueront leur phase de poule à Tel Aviv avec Israël (15 juin), la République Tchèque (16 juin) et l’Italie (18 juin) dans le groupe B. La phase finale, à partir des quarts de finale, se joue à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Les six premiers (dont la France) se qualifient pour les tournois pré-olympiques en vue des JO de Paris 2024.

Programme de l’Euro (groupe B)

Jeudi 15 juin

Italie – Rép ; Tchèque (15h) ; BELGIQUE – Israël (17h15).

Vendredi 16 juin

Rép. Tchèque – BELGIQUE (11h15) ; Israël – Italie (14h30).

Dimanche 18 juin

BELGIQUE – Italie (14h15) ; Rép. Tchèque – Israël (17h).