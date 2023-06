Leiden a mené dès le premier quart (21-28) et encore à la pause (41-44). Les Néerlandais ont frappé fort dans le 3e quart remporté 13-23 (54-67) et ont géré durant le 4e quart (12-12).

Les Américains Collins (22 pts, 6 rebs) et Hammond (18 pts, 6 rebs) ont dominé la rencontre tandis que Keye Van Der Vuurst (18 pts, 10 ast) et Pierre-Antoine Gillet (13 pts, 7 rebs) ont été les Ostendais les plus en vue.

La finale se joue au meilleur des trois matchs. Leiden accueillera la deuxième rencontre dimanche (15h00). Ostende recevra l'éventuelle troisième rencontre mardi (20h30).