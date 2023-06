BNXT playoffs: le Spirou sur la voie des demi-finales après son 7e succès de rang (vidéo)

Comme on pouvait s’y attendre, les Anversois ont débuté le match en voulant imposer un défi physique à leur adversaire. Défensivement, la volonté première des Giants était de muscler le jeu en bloquant l’accès vers le jeu intérieur. Mais une fois leur tour serbe Ivan Marinkovic rappelée sur le banc à cause de problèmes de fautes, le plan des Giants a vite volé en éclats. Nathan Kuta pouvait enfin s’exprimer sous les anneaux en amassant quelques précieux rebonds offensifs, alors que les joueurs de périmètre carolos montaient eux aussi dans les tours, à l’image de l’inévitable Jhivvan Jackson (17 points en première mi-temps).

Avec un Rafael Lisboa lui aussi au four et au moulin après la pause, la confiance et la balance offensives ont largement penché en faveur du Spirou (14 paniers à trois points au total). Si bien que l’écart au marquoir a pris des proportions permettant déjà aux Carolos, forts de sept victoires consécutives, d’envisager une qualification pour les demi-finales. À condition évidemment de ne pas complètement sombrer sur le parquet d’Anvers samedi soir. Vu l’impression laissée par les Giants, privés de Ferdinand Zylka, les Carolos peuvent aborder ce prochain rendez-vous assez sereinement.

CHARLEROI 85-67 ANVERS

Charleroi: JACKSON 24, MAKWA 10, KUTA 8, SCHOEPEN 6, M. SAMARDZIC 9, Lisboa 19, Prepelic 4, Libert 3, Bolavie 2, Fogang 0, V. Samardzic -, Adzeh -.

Anvers: MWEMA 5, BRADFORD 13, UPSHAW 15, ANDERSON 11, MARINKOVIC 3, De Ridder 9, Smout 5, D'Espallier 6, Van Cleemput 0, Willems -.

Quart-temps: 27-18, 18-12, 19-18, 21-19.

Match retour : samedi 3 juin (20h30) à Anvers