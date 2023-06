Autour de son double MVP, le Serbe Nikola Jokic, Denver a bouclé la saison régulière en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 53 victoires et 29 défaites. Dès le premier tour des playoffs, la franchise du Colorado a poursuivi sur sa lancée, ne faisant qu'une bouchée de Minnesota, se qualifiant en cinq manches (4-1).

En demi-finale, c'est l'obstacle Phoenix de Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul qui s'est dressé sur la route des Nuggets mais Denver s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en écrasant Phoenix dans la sixième manche (100-125).

Pour leur cinquième apparition en finale de conférence, les Nuggets retrouvent les Los Angeles Lakers comme en 1985, 2009 et 2020. Battus par LeBron James et Anthony Davis en 2020, Nikola Jokic et sa bande prennent aussi leur revanche les Californiens avec un 'sweep' (4-0) pour atteindre les Finales NBA pour la première fois après 46 saisons passées dans la grande ligue.

Dans le camp d'en face, Miami compte bien aussi écrire l'histoire. Après une saison régulière terminée à la 7e place et dans le 'play-in', le Heat s'est incliné contre Atlanta au premier match du barrage avant d'arracher son ticket pour les playoffs lors du second match contre Chicago.

Tête de série N.8 à l'Est, Miami hérite de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo au premier tour mais parvient à créer l'exploit en cinq manches (4-1) avant de se défaire des New York Knicks en demi-finale (4-2). En finale de conférence, les Floridiens retrouvent Boston, comme en 2022. Sur sa lancée, le Heat remporte les trois premières manches avant de voir les Celtics revenir à 3-3. Miami termine finalement le travail dans une septième manche décisive à Boston (84-103).

Triple champion en 2006, 2012 et 2013, Miami peut devenir la première tête de série N.8 à soulever le Trophée Larry O'Brien. En 1999, New York était devenu la première équipe à se hisser en Finale NBA en tant que tête de série N.8 mais s'était incliné face aux San Antonio Spurs.