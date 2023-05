Belgian Cats: la Belgique s'impose 86-57 contre la Grèce en préparation en passant ses troupes en revue

Sous les yeux de Julie Allemand, championne de France avec Lyon lundi dernier, et Hind Ben Abdelkader, qui ont rejoint le groupe, mais sans jouer encore, la Belgique est passée à 22-13 au premier quart avec déjà beaucoup de rotations côté belge. De 45-33 à la pause, l'écart est rapidement monté à plus de 20 unités à la reprise, pour terminer à près de 30 points (86-57) avec de nouveaux essais de combinaisons.

Le trio Meesseman (18 pts, 7 assists), Vanloo (22 pts, 6 rebonds, 5 assists) et Linskens (19 pts) a été épaulé par Geldof (8 pts), Billie Massey (4), Mununga (7), Delaere (3), Ramette (3), Joris (2), Bah (0) et Becky Massey (0). Laure Resimont (nez cassé) et Nastja Claessens (blessure musculaire) sont aux soins.

Il s'agissait du 4e match de la Belgique en préparation après un revers (67-58) et une victoire (64-66) en Serbie la semaine dernière. Les Belgian Cats disputeront un tournoi à Cordoue la semaine prochaine contre l'Espagne et la Turquie.

Le championnat d'Europe se déroule du 15 au 25 juin d'abord à Tel Aviv pour les Belges puis à Ljubljana en Slovénie pour la phase finale à partir des quarts de finale.