Euro 2023 : Antonia Delaere veut avancer step by step

Avec déjà deux médailles de bronze à son cou (2017 et 2021), nul doute qu’Antonia Delaere aimerait agrandir sa collection et mieux encore, y ajouter l’or. Mais l’ailière anversoise n’est pas du style à brûler les étapes et encore moins à snober ses adversaires, d’autant qu’elle fait clairement de la Serbie, l’Espagne et la France, les favoris du tournoi. "Il y a toujours aussi une équipe surprise et le niveau des autres pays est proche", confie-t-elle.

À 28 ans, aux côtés d’Emma Meesseman et de Julie Allemand, Antonia est l’un des piliers de cette équipe belge. Elle sort d’une belle saison avec Venise, même s’il y a assurément un goût de trop peu pour celle qui a été éliminée en demi-finale de l’EuroCup. "Au final, on n’a rien gagné cette saison, ni sur la scène européenne, ni en Italie (NDLR: finaliste de la Coupe), c’est frustrant parce qu’on avait une belle équipe", lance celle qui retournera dans le championnat espagnol la saison prochaine, à Avenida Salamanque. Elle avait auparavant joué à Ibaeta et à Saragosse.

De retour depuis quinze jours au sein des Belgian Cats, Antonia Delaere a repris ses marques, même si elle avoue: "ce n’est pas évident de se préparer quand tout le monde n’est pas là, ni même le coach."

Le championnat de France s’est clôturé lundi dernier avec la victoire de Lyon et Julie Allemand face à l’équipe de Villeneuve d’Ascq de Rachid Méziane et Hind Ben Abdelkader. Tout le monde devrait donc être au poste pour la double confrontation face à la Grèce en match de préparation, ce vendredi (20 h) à l’Arena de Mons et ce dimanche (16 h) dans la salle des Castors Braine. "C’est un bon test, souligne Antonia. Il n’est pas utile d’analyser le jeu de la Grèce, le plus important est de se concentrer sur notre jeu pour voir là où l’on peut progresser. Le score final n’a pas d’importance."

Avec un effectif assez jeune et en reconstruction, il est difficile de situer l’équipe belge pour le moment sur la scène européenne, comme le confirme l’ailière anversoise. "On doit avancer step by step et les matchs de préparation vont permettre de voir quel est notre niveau. C’est difficile à dire pour l’instant. Que peut-on avoir comme ambition ? On verra même si comme athlète tu rêves toujours du top et de réaliser de grandes choses. On doit travailler pour cela et bien évidemment se montrer ambitieux."