La finale, prévue au meilleur des cinq manches, débutera dimanche à Anvers et se poursuivra mardi à Ostende, jeudi à Anvers. Les matchs 4 et 5 sont, si besoin, le 27 mai à Ostende et le 29 à Anvers. Les Giants ont reçu l'avantage du terrain car ils ont terminé la phase classique en tant que leaders.

Ostende va tenter d'ajouter une ligne à son incomparable palmarès en Belgique riche de 23 titres, dont les 11 derniers mis en jeu.

Anvers, qui avait battu Ostende en finale de la Coupe de Belgique en mars, va tenter de son côté d'aller chercher un second titre après celui de 2000, et ainsi prendre sa revanche sur les Côtiers qui l'avaient battu en finale en 2018 et en 2019.