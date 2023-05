En NBA, Denver corrige Phoenix et entre en finale à l'Ouest, Boston égalise à Philadelphie

C'est la cinquième fois que Denver atteint ce stade des playoffs. Face à des Nuggets affamés, les Suns avaient perdu toute chance à la pause (51-81). Le pivot de la franchise du Colorado s'est de nouveau régalé (32 pts à 13/18 aux tirs, 12 passes, 10 rebonds). Le double MVP 2021 et 2022, qui a tourné à un triple-double de moyenne sur cette demi-finale, a été impeccablement épaulé par Jamal Murray (26 pts) et Kentavious Caldwell-Pope (21 pts). A Phoenix, Devin Booker (4/13 aux tirs, 12 pts, 8 passes) a été muselé et Kevin Durant limité (23 pts).

Jayson Tatum, auteur de 16 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, a symbolisé la résilience dont ont fait preuve les Celtics battus il y a 48 heures. L'ailier (9 rebonds, 6 passes, 2 contres) a vécu un calvaire en attaque durant les 36 premières minutes (1/13 aux tirs. Ses quatre paniers primés sur cinq tentés, ont mis KO Philadelphie. Malgré Marcus Smart (22 pts), Jaylen Brown (17 pts) et Malcolm Brogdon (16 pts), Les Sixers sont revenus dans le coup avec Joel Embiid, auteur de 26 points (10 rbds, 3 contres), après la pause qui a permis à Philadelphie d'aborder le dernier quart-temps en tête (73-71) mais la défense bostonienne a été intraitable, ne concédant que cinq paniers sur vingt tentés ensuite. Tatum a fait le reste.