Enorme polémique en NBA : Nikola Jokic risque une suspension pour avoir légèrement bousculé le propriétaire des Suns (vidéo)

NBA: un grand James Harden permet à Philadelphie de gagner à Boston, nouvelle masterclass de Jokic (vidéos)

Éblouissant et décisif comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps, avec 45 points marqués, James Harden a guidé Philadelphie à la victoire 115-119 lundi soir à Boston, de quoi annuler l'avantage du terrain des Celtics dès le premier match de la demi-finale de la conférence Est du championnat NBA de basket.