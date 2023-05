Evolution du score: 10: 21-16, 20: 43-34 (22-18), 30: 58-55 (15-21), 40: 79-73 (21-18).

Après être complètement passé à côté de son sujet lors de la demi-finale aller (69-51), Aubel était au pied du mur ce samedi soir au moment d'accueillir Mons dans un "Green Temple" que l'on aurait espéré plus bouillonnant.

Gerarts donnait le ton en rentrant les cinq premiers points d'Aubel qui démarrait par un 7-0 (2e). Mons ne restait pas sans réaction (8-7) mais les locaux repartaient de l'avant et profitaient d'un trois points de Benjamin Liégeois pour filer à 15-7. Rapidement sanctionné derrière, Aubel passait en défense de zone et conservait l'avantage au terme du premier acte (21-16). Le chassé-croisé était lancé, Mons égalisait à la treizième minute et passait devant sur un trois points (25-28). Heureusement, Aubel pouvait compter sur Perin pour tenir la baraque et faire mieux encore en offrant près de dix longueurs d'avance aux siens au repos (43-34).

La reprise allait être importante, à voir si Aubel tiendrait le coup physiquement. Il faudrait aussi gérer les fautes - Benjamin Liégeois écopait rapidement d'une quatrième pénalité - mais, une fois encore, Perin rassurait les siens (56-43). Mons ne paniquait pas et faisait parler son expérience pour se rapprocher à 58-55 à la demi-heure. Aubel pouvait, cette fois, compter sur de multiples solutions: Gerarts, les frères Liégeois, Lambot pour ne citer qu'eux apportaient chacun à leur tour (35e: 74-63). De quoi égaliser à un partout dans cette demi-finale de play-off.

Belle ce mercredi à Mons à 20 heures.