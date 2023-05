NBA: Boston dévore Philadelphie, malgré le retour de Embiid, et égalise à une victoire partout

"C'était super important de remporter ce match et je crois qu'on l'a bien mérité" a réagi Jaylen Brown, meilleur marqueur de Boston avec 25 points inscrits en trois quarts-temps. Il faut dire que les finalistes de la saison passée, également guidés par le précieux meilleur 6e homme de la saison Malcolm Brogdon (23 pts, 6/10 derrière l'arc), comptaient 27 unités d'avance à la fin du troisième quart-temps (92-65). Et dire que Jayson Tatum, l'autre vedette des Celtics était dans un mauvais jour. Cela n'a pas pénalisé ses partenaires. Il a marqué à peine 7 points (à 1/7 aux tirs) et n'a d'ailleurs joué que 19 minutes.

"Nous avons été assez mauvais offensivement, mais il faut leur reconnaître que leur pression sur le ballon nous a dévorés toute la nuit", a analysé l'entraîneur de Philadelphie Doc Rivers.