Moment émotion quand Joel Embiid apprend son titre de MVP de la NBA (vidéo)

Trois fois finaliste dans cette course au trophée mais deux fois devancé par le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets) en 2021 et 2022, Joel Embiid accède enfin au titre de meilleur joueur de la saison régulière après une saison 2022-2023 bouclée à 33,1 points à 54,8% de réussite, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre de moyenne.

Fêté par ses équipiers des Sixers, le pivot de 2,13 m a craqué sous l'émotion au moment de l'annonce.

"Je ne sais pas par où commencer, le chemin a été long, je suis passé par tant de choses, il y a eu beaucoup de travail d'accompli. Et je ne parle pas que de basket. Ca fait du bien d'être là où je suis", a réagi le pivot dans l'émission "NBA sur TNT".

Un parcours atypique: du Cameroun au sommet de la NBA

Alors qu'une carrière de volleyeur lui tendait les bras, il a débuté le basket tardivement, à l'âge de 16 ans. Et quelques mois plus tard, en 2010, il quittait Yaoundé pour la Floride où il intégra un lycée, sans parler un mot d'anglais. Drafté en 3e position en 2014 par Philadelphie, il n'a fait ses débuts en professionnel que deux années plus tard, la faute à une blessure au pied droit.

"Je voudrais que les gens sachent à travers mon parcours que tout est possible dans la vie, qu'il faut beaucoup de travail, un peu de chance, mais que tout est possible, quoiqu'on veuille faire à partir du moment où on croit en ce qu'on fait", a-t-il dit.