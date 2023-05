NBA: un grand James Harden permet à Philadelphie de gagner à Boston, nouvelle masterclass de Jokic (vidéos)

Il faut remonter à deux ans pour le voir dépasser la barre des quarante unités (41, déjà à Boston avec Brooklyn), ce qu'il avait réussi huit fois entre 2015 et 2019 avec Houston. Fort d'une adresse remarquable (17/30), il a planté la banderille fatale à longue distance à huit secondes du terme pour faire définitivement passer les 76ers en tête (115-117).

Nikola Jokic a, sans strass ni paillettes, délivré une nouvelle masterclass. Le pivot serbe de Denver, double MVP en titre, a planté 39 points (17/30), récupéré 16 rebonds, donné 5 assists, réussi 2 interceptions et un contre face à Phoenix et les Nuggets ont gagné 97-87 pour mener désormais 2 victoires à zéro dans leur demi-finale de la conférence Ouest. Ce ne fut pas inutile car Jamal Murray (3/15, 10 pts) et Michael Porter (2/7, 5 pts) n'étaient pas dans le coup. La défense de Denver a limité les pointeurs longue distance des Suns à un médiocre 6/31 et à un 38/95 global au tir, a fait le reste du travail. Kevin Durant (10/27 dont 2/12 à 3 pts) a été limité à 24 points, les 35 points de Devin Booker n'ont pu faire oublier les 4 points (2/14) inscrits en 1h11 de jeu par les six Suns remplaçants.