NBA : Stephen Curry, trop piquant pour Sacramento, qualifie Golden State

Jamais un joueur n'avait marqué autant dans un 7e match décisif des play-offs.

Le pivot des Warriors Kevon Looney a été l'autre artisan de la victoire des joueurs de San Franscico avec 21 rebonds et 11 points. Car Klay Thompson (16 pts à 4/19) et Jordan Poole (8 pts) ont été transparents.

Golden State (N.6) sera opposé aux Los Angeles Lakers (N.7) en demi-finale à l'Ouest avec l'avantage du terrain.

À l'Est, dans le premier match de la demi-finale entre New York et Miami, le Heat est venu s'imposer au Madison Square Garden 101-108. Mais la franchise floridienne pourrait le payer cher. Son meilleur joueur Jimmy Butler (25 pts, 11 rebs) s'est tordu la cheville en fin de rencontre.

Mené de 12 points (40-28), Miami a pu compter sur Gabe Vincent (20 pts), Bam Adebayo (16 pts) et Kyle Lowry, qui a pris les choses en main dans le money-time en y inscrivant la moitié de ses 18 points pour renverser la tendance.

Malgré une domination dans la peinture (48 rebonds à 9) et une meilleure adresse générale au tir (47,7% contre 42,4), les Knicks ont payé cher leur maladresse aux lancers (12/20) et derrière le demi-cercle (7/34). Les bonnes prestations des arrières newyorkais Jalen Brunson (25 pts, 7 ast) et RJ Barrett (26 pts, 9 rebs, 7 ast) n'ont pas été récompensées.