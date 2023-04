NBA : Denver domine Phoenix dans le premier duel du 2e tour des play-offs

Les Suns ont perdu la bataille du rebond (49-38), celle des tirs à 3 points (16 à 7 ce qui s'est traduit par un 48-21 au marquoir) et celle des turn-over (16-9, dont 7 au seul Kevin Durant). Heureusement que KD (29 pts, 14 rebs) et Devin Booker (27 pts, 8 ast), les gâchettes de Phoenix, ont répondu présent sans cela l'addition aurait été plus lourde. Même si Booker a été limité par rapport au premier tour où il a tourné à 37.2 points de moyenne par match.

Denver a fait basculer la rencontre dans le 2e quart dominé 37-19 ce qui lui a permis d'atteindre le repos avec une belle avance de 17 points (68-51). Phoenix est parvenu à revenir à 106-95 à 7:40 de la conclusion avant de concéder un 14-0 qui a mis fin au suspense.

Les deux équipes se retrouvent ce lundi toujours à Denver pour le second volet de ce 2e tour des play-offs.