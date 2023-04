NBA: Boston élimine Atlanta et affrontera Philadelphie en demi-finale de la conférence Est

Boston (N.2) s'est appuyé sur don duo vedette "Jay-Jay", Jaylen Brown (32 pts) et Jayson Tatum (30 pts, 14 rebs, 7 ast)). Al Horford a fait le travail dans la raquette (12 rebs, 10 pts). Les Celtics qui avaient sombré en fin de 5e match (étant dominés 23-8 lors des six dernières minutes) ont retenu la leçon et ont infligé aux Hawks (N.7) un 8-18 et limité la vedette locale Trae Young à 1/8 au tir lors des deux derniers quarts-temps. Il est vrai que le meneur avait été redoutable avant la pause, S'il a terminé la rencontre avec 30 points personnels et 10 assists, il n'a réussi que 9 de ses 28 tirs. Dejounte Murray, l'autre arrière vedette d'Atlanta, a aussi été utile (11 ast, 7 rebs) mais pas assez efficace en attaque (14 pts à 5/13).

Il faut remonter à 1987 pour trouver deux joueurs de Boston à 30 points dans un même match en play-offs. A l'époque, Larry Bird et Kevin McHale avaient réussi une telle performance.

L'autre demi-finale à l'Est opposera New York (N.5), tombeur 4-1 de Cleveland, à Miami (N.8) qui a créé la sensation en écartant facilement (4-1) Milwaukee, la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière.