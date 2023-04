NBA: Miami élimine Milwaukee, New York passe le 1er tour après 10 ans

Miami s'est imposé 126-128 après prolongation à Milwaukee et remporte la série 4 victoires à 1. Les Bucks menaient de 16 points (102-86) à l'entame du dernier quarts-temps, mais, porté par Jimmy Butler (42 points, 17/33 au tir), le Heat revenait dans le coup et arrachait la prolongation 118-118. Dans l'overtime, le Heat prenait 5 points d'avance et tenait bon. Malgré les 38 points de Giannis Antetokounmpo et les 33 de Khris Middleton, la saison de Milwaukee s'achève déjà. Ce n'est que la sixième fois que la tête de série N.8 des playoffs élimine la tête de série N.1.