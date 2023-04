Finales des Coupes AWBB de basket 3x3 à Charleroi : retrouvez toutes les photos et vidéos

15h25, école de La Garenne, Charleroi. Le suspense est à son comble et l’excitation grimpe. Après des phases de poules, débutées dès 10h ce samedi, et des demi-finales palpitantes, les finales vont commencer. À ce stade, il ne reste plus que douze équipes, sur les 54 engagées. Après une première édition où seuls les séniors (joueurs âgés de 18 à 35 ans), cette édition accueille les U16 et les U18.