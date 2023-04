NBA: les Clippers s'offrent le derby de Los Angeles et font un pas vers les playoffs

Un succès qui permet aux Clippers de grimper à la 5e place de la conférence Ouest, avec le même bilan que Golden State, 6e, et de quasiment assurer leur place dans le top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Les Lakers restent eux 7e et donc dans le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs.

Derrière, la Nouvelle-Orélans reste 8e, avec le même bilan que les Lakers, après sa victoire 138-131 après prolongation contre Memphis, toujours 2e à l'Ouest. Minnesota est 9e devant Oklahoma City et Dallas, 11e, qui peut encore croire au barrage, réservé aux équipes classées entre la 7e et la 10e place, grâce à sa victoire contre Sacramento (123-119).

À l'Est, Brooklyn a réalisé une bonne opération en vue de la 6e place en s'imposant 108-123 pour prendre ses distances sur Miami, 7e, et Atlanta, 8e et vainqueur de Washington (134-116). En haut de tableau, Milwaukee a assuré sa première place en battant Chicago (105-92). Boston reste lui 2e après sa victoire contre Toronto (97-92) et New York, 5e, s'est imposé à Indiana (129-138).