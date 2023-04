NBA: Joel Embiid écœure Boston avec une perf XXL, la lutte pour les playoffs s'intensifie à l'Ouest (vidéo)

Milwaukee profite lui du revers de Boston pour sécuriser davantager sa première place à l'Est après sa victoire à Washington (128-140). Derrière le trio de tête, Cleveland a assuré sa 4e place en s'imposant à Orlando (113-117) devant New York, 5e. Vainqueurs respectifs de Detroit (105-118) et Chicago (105-123), Miami et Atlanta, actuellement dans le 'play-in', gardent dans le viseur la 6e place de Brooklyn, battu par Minnesota (102-107).

À l'Ouest, la lutte pour une qualification directe en playoffs s'est intensifiée. Grâce à leur victoire après prolongation 133-135 à Utah, les Los Angeles Lakers sont revenus à la hauteur de leurs voisins des Clippers à la 6e place avant le choc entre les deux équipes mercredi. Golden State, vainqueur d'Oklahoma City (136-125), en profite pour grimper à la 5e place.

Phoenix a lui disposé de San Antonio (115-94) pour conforter sa 4e place. Denver, battu 124-103 à Houston, Memphis, tombeur de Portland (119-109), et Sacramento, vainqueur à la Nouvelle-Orléans (103-121), forment toujours le trio de tête.