C'est la 3e aussi pour l'ailière flandrienne, 33 ans, sous la règle des rotations entre joueuses étrangères, qui n'aura joué que la demi-finale remportée 88-61 contre Dinamo Sassari vendredi. Kim Mestdagh y a inscrit 10 points (pour 2 assists et un rebond) en 19 minutes. Schio avait écarté Ragusa 87 à 78 après prolongation jeudi en quarts de finale.

Antonia Delaere, 28 ans, de son côté a inscrit 9 points en finale pour 5 assists et 3 rebonds en 26 minutes, réalisant surtout une brillante prestation en demi-finales, la veille, contre le favori Virtus Bologne (qui a terminé en tête de la phase classique du championnat) 78 à 63. L'arrière anversoise y avait planté 16 points (4/6 à 3 pts) et délivré 4 assists en 32 minutes.

En quarts de finale jeudi, Venise, demi-finaliste de l'EuroCoupe FIBA, s'est imposé 83 à 75 contre San Martino di Lupari avec 6 points, 2 assists et 1 rebond d'Antonia Delaere en 16 minutes de jeu.

Schio et Venise entament cette semaine les quarts de finale des playoffs en Lega. Puis, pour Schio et Kim Mestdagh, ce sera le Final Four de l'Euroligue à Prague avec une demi-finale prévue le 14 avril (15h00) contre Fenerbahce et Emma Meesseman.