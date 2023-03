NBA: Sacramento retrouve les playoffs après 17 ans d'absence

Troisième de la conférence Ouest, Sacramento est presque certain de terminer sur le podium malgré les victoires de Phoenix, 4e, face à Minnesota (107-100) et des Los Angeles Clippers, 5e, à Memphis (132-141). Avec la défaite des Grizzlies, les Kings en profitent aussi pour revenir à deux victoires de la 2e place.

Plus bas dans le classement, les Los Angeles Lakers ont eux fait la bonne affaire de la soirée en vue du 'play-in' s'imposant 110-121 à Chicago et remontent à la 8e place, juste derrière Minnesota, 7e, et devant la Nouvelle-Orélans, 9e, et Oklahoma City, 10e et vainqueur sur le buzzer contre Detroit (107-106). Dallas reste lui 11e après sa défaite 116-108 à Philadelphie et Utah, vainqueur 117-128 à San Antonio, est 12e.

À l'Est, Milwaukee a conforté sa première place avec une victoire 136-149 à Indiana avec 51 points de Jrue Holiday. Les Bucks devancent Boston, Philadelphie, Cleveland et New York, qui a fait un grand pas vers les playoffs en battant Miami (101-92). Derrière les Knicks, Brooklyn a conforté sa 6e place en l'emportant contre Houston (123-114).