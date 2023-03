NBA : Golden State écarte la Nouvelle-Orléans et réintègre le top 6 à l'Ouest

Derrière, les Pelicans restent eux dans le 'play-in', le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs pour les équipes classées entre la 7e et la 10e place. La Nouvelle-Orléans se classe 8e, juste derrière Minnesota et devant les Los Angeles Lakers et Oklahoma City, surpris sur son parquet contre Charlotte (134-137).

En haut de classement, Memphis, déjà qualifié pour les playoffs, a signé une septième victoire de rang face à Orlando (113-108) et conforte sa deuxième place à l'Ouest derrière Denver.

À l'Est, Boston, 2e, a manqué une occasion de se rapprocher de la première place occupée par Milwaukee après sa défaite 130-111 à Washington. Cleveland, 4e, est lui aussi passé à côté d'une chance de se rapprocher de la 3e place de Philadelphie, avec une défaite 120-118 à Atlanta. Les Hawks eux remontent à la 8e place et se relancent dans la course au top 6, tout comme Toronto, 9e, vainqueur de Miami, 7e (106-92).