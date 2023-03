Crevevoeur prendra officiellement ses fonctions le 1er juin, mais s'attellera déjà à la constitution de l'équipe de l'année prochaine, a expliqué le club. Le manager général Nikkel Kebsi, qui avait déjà annoncé son futur départ, et l'entraîneur Jean-Marc Jaumin termineront la saison actuelle, au cours de laquelle le Brussels dispute l'Elite Silver, qui réunit les clubs classés de la sixième à la dixième place lors de la première phase des championnats belge et néerlandais.

Crevevoeur a déjà entraîné le Brussels entre 2007 et 2017, atteignant la finale des playoffs du championnat de Belgique en 2017, et entre 2018 et 2020. Il a aussi dirigé Pau-Lacq-Orthez (2017-février 2018), Gravelines Dunkerque (2020-2021) et Le Portel Côte d'Opale (2021-janvier 2022).