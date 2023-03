BNXT League: défaite pour Charleroi et Limburg United, victoire pour Liège

Dans le même temps, Limburg United n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Leiden dans un match équilibré. Avec un score de 57-57 avant le dernier quart-temps, les Néerlandais ont pris le dessus dans les dix dernières minutes pour l'emporter 70-73.

Au classement de l'Elite Gold, Leiden occupe provisoirement la tête avec 21 points, un de plus que Den Bosch, 2e, et deux de plus que Charleroi, Ostende, Anvers, Malines et Groningue. Limburg United est 8e avec 18 points.

En Elite Silver, Liège s'est facilement imposé face à Yoast United. Les Liégeois ont dessiné leur succès en première période, comptant 19 points d'avance au repos (49-30). Après la pause, Liège a géré son avance pour s'imposer 79-67.

Au classement, Liège s'empare provisoirement de la tête de l'Elite Silver avec 18 points, le même total que leur adversaire du jour. Les deux équipes comptent un point d'avance sur Alost, Mons et Louvain.