NBA: Milwaukee premier qualifié pour les playoffs grâce à Antetokounmpo (vidéos)

Giannis 🇬🇷



36 points

11 rebonds

8 assists



Les Bucks décrochent leur 50eme victoire de la saison et s’assurent une place en #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/oiiIFUNwQL — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2023

Dans l'Arizona, le champion NBA 2021 a toutefois dû cravacher, face à une belle équipe de Phoenix, 4e à l'Ouest et portée par Devin Booker (30 pts).

La vie est au contraire plutôt compliquée en ce moment pour leur alter ego de la Conférence Ouest, Denver. Il y a une semaine, les Nuggets roulaient aussi des mécaniques, avec un bilan de 46 victoires et 19 défaites, loin devant Memphis, deuxième.

Mais la franchise du Colorado a enchaîné quatre revers de rang, le dernier en date mardi à Toronto, auteur de 49 points, dans le premier quart -un record pour la franchise canadienne. Cela dit Denver compte encore cinq victoires d'avance sur les Grizzlies.

LA Lakers (10e à l'Ouest), a conquis une précieuse victoire (108-123) à la Nouvelle-Orléans (12e), un concurrent direct, grâce à Anthony Davis (35 pts, 17 rbds), mais sans LeBron James.

Un AD XXL lors de la victoire des @Lakers 😤



35 points

17 rebonds

Wpic.twitter.com/ZotNGI84aB — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2023

A l'Est, Cleveland (4e) et New York (5e) ont fait respecter la logique en s'imposant respectivement à Charlotte (104-120) et Portland (107-123).

Malgré Damian Lillard, qui a de nouveau brillé en inscrivant 38 points (dont 8 à trois points), les Blazers, antépénultièmes de leur Conférence, sont mal embarqués.