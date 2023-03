NBA: Denver surpris à domicile par Chicago, Durant et Doncic blessés

Rien ne laissait présager une 20e défaite de la saison pour la franchise du double MVP Nikola Jokic, invaincue depuis huit matchs à domicile, face à des Bulls qui affichant un bilan nettement négatif hors de l'United Center (12v-21d). Les Nuggets, qui menaient encore à la mi-temps (52-51), ont sombré après la pause, en encaissant notamment 36 points dans le seul troisième quart. Jokic a dû se contenter de 18 points (12 rebs, 8 ast), Chicago a été porté par les performances de Zach LaVine (29 pts) et Nikola Vucevic (25 pts, 14 rebs).

Jayson Tatum (30 pts dont 6/10 à 3 pts) a emmené les Celtics qui ont montré un net regain de forme, si l'on excepte leur maladresse aux lancers francs (13/20) et celle de leur 6e homme Malcolm Brogdon (2/13 pour 5 points). La star des Blazers Damian Lillard, esseulé une nouvelle fois, a été "limité" à 27 points.

Phoenix, a aussi assuré mercredi, en dominant encore plus largement Oklahoma City 132-101. Mais si les Suns ont régalé offensivement, avec 44 points pour Devin Booker, premier joueur de l'histoire des Suns à aligner trois matchs à 35 points et plus. Kevin Durant qui devait disputer son premier match dans la salle de Phoenix sous le maillot des Suns s'est blessé à la cheville gauche. La franchise de l'Arizona, après ce 4e succès de rang, est solidement installée à la 4e place à l'Ouest (37v-29d).

Dallas, privé de Luka Doncic dans le 3e quart, a rechuté à La Nouvelle-Orléans 113-106. Le Slovène a eu le temps de marquer 15 points et de donner 8 assists mais une douleur à la cuisse gauche a eu raison de lui. Après la rencontre, le génial meneur a expliqué que la douleur est apparue le 23 février face aux Spurs et qu'elle est désormais devenue une gêne pour courir et donc tirer en suspension. Il va passer une IRM pour connaître la vraie nature de sa blessure. Les 27 points de Kyrie Irving n'ont pas compensé les 32 points (6/8 à 3 pts) de C.J. McCollum qui permettent aux Pélicans (32v-34d), 10e, de rester en position de disputer les play-ins. Dallas est 8e (34v-33d).

Cleveland est venu s'imposer à Miami 100-104, grâce notamment à Darius Garland (25 pts). Avec ce troisième succès d'affilée, les Cavaliers confortent leur 4e position à l'Est (42v-26d).

Kristaps Porzingis ne gardera pas un bon souvenir de son record de points en carrière. Les 43 points (17/22 au tir dont 7/10 à 3 pts) du pivot letton n'ont pas suffi à Washington qui s'est incliné 120-122 face à Atlanta et son nouveau coach Quin Snyder. Atlanta est 8e (33v-33d) et Washington 10e (31v-35d) vont batailler pour une place en play-ins.