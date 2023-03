NBA: 15 à la suite pour les Milwaukee Bucks, 100e triple-double du "Joker" (vidéos)

The. Greek. Freak. 🇬🇷



33 PTS

15 REB

15-27 FG



Les @Bucks l'emportent à Brooklyn, leur 15ème victoire consécutive ! #FearTheDeer pic.twitter.com/98ZY31ZBgz — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2023

Le premier de la classe à l'Ouest, Denver, a encore pu compter sur son "Joker", le Serbe Nikola Jokic. Il a signé son 24e triple-double de la saison et le 15e lors des 20 dernières rencontres. C'est simple les Nuggets n'ont jamais perdu cette saison quand le double MVP en titre a signé un triple double. Mardi, il ne lui a fallu que trois quarts-temps pour l'atteindre. Il a bouclé sa prestation de 14 points, 11 rebonds et 10 assists à Houston où Denver s'esy imposé 112-133.

6ème joueur de l'histoire #NBA à réaliser 100 Triple-Doubles en carrière !



Russell Westbrook : 198

Oscar Robertson : 181

Magic Johnson : 138

Jason Kidd : 107

LeBron James : 106

Nikola Jokic : 100 🃏 pic.twitter.com/nVQ0RGmvBI — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2023

Sans LeBron James blessé au pied (pendant au moins deux semaines), les Los Angeles Lakers n'ont pu compter que sur Anthony Davis (28 pts, 18 rebs, 5 blk) à Memphis. Cela s'est avéré insuffisant face au virevoltant meneur des Grizzlies Ja Morant qui a compilé 39 points, 10 rebonds et 10 passes décisives et porté les deuxièmes classés à l'Ouest (37v-23d) vers la victoire 121-109. Les Lakers sont 12e à l'Ouest (29v-33d).

Ja 🥷



39 PTS

10 REB

10 AST



28 points dans le 3ème QT, un record de franchise



Victoire des @memgrizz 121-109 pic.twitter.com/5qfT2YWH90 — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2023

Intenable offensivement depuis quinze matchs (il tourne à 39,5 points de moyenne) et auteur d'un phénoménal total de 71 points dimanche contre Houston, Damian Lillard, le meneur de Portland, semblait bien parti pour créer la misère au sein de la défense de Golden State, champion sortant, quand il boucla le premier quart avec 15 points dans sa musette. Les Warriors, menés 27-4,1 ont quand même trouvé la parade et limité "Dame" à 10 points au cours des trois quart-temps suivants. Résultat : la franchise de San Francisco s'est imposée 123-105 et se retrouve 5e à l'Ouest (32v-30d).

Jordan Poole.



29 POINTS

5 REB

6 AST



Victoire des @Warriors, 5èmes à l'Ouest (32-30) pic.twitter.com/kkuBLJLikf — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2023

Il est vrai que Dallas, malgré l'arrivée du All-Star Kyrie Irving, ne tourne pas rond et vient d'aligner cinq défaites en six matchs. Les Mavericks ont été battus par les modestes Indiana Pacers 122-124 qui n'ont signé que leur 10e succès en 30 déplacements cette saison. Luka Doncic, qui fêtait ses 24 ans, a bien marqué 39 points pris 8 rebonds et donné 6 assists. Il s'est fait quand même fait voler la vedette par son cadet d'un an Tyrese Haliburton, qui fêtait ses 23 ans. Le meneur vedette des Pacers a réussi 32 points et surtout les 4 lancers francs qui ont assuré le succès de son équipe en fin de match. Dallas (32v-31d) n'est plus que 7e à l'Ouest.