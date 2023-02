NBA: dominé par New York, Boston cède la première place à Milwaukee à l'Est, vers une longue absence pour LeBron James ?

Julius Randle a lui été la locomotive des Knicks en attaque (23 pts, 7 rbds), avec Immanuel Quickley (23 pts) en sortie de banc. New York est 5e après ce 6e succès de rang, la plus longue série de la conférence derrière les 14 victoires de Milwaukee.

Le Heat, 7e, a mis un terme à une sa série de quatre défaites. Les Sixers, qui ont compté jusqu'à 11 unités de retard, sont repassés devant au score à 1:41 du terme. Jimmy Butler s'est employé à renverser la tendance. Il a fini avec 23 points (à 9/14 aux tirs), 11 rebonds, 9 passes et 4 interceptions.

Charlotte (14e) a enchaîné une cinquième victoire consécutive (117-106) contre Détroit, tout en déplorant la blessure de son meneur LaMelo Ball (18 pts), victime d'une fracture au pied droit.

Enfin, Orlando (13e), porté par Paolo Banchero (29 pts, 8 rebs) a infligé un quatrième revers d'affilée à La Nouvelle-Orléans (101-93), qui stagne en 10e position à l'Ouest.

Blessé à un pied, LeBron James pourrait être absent plusieurs semaines

La superstar de la NBA LeBron James pourrait être absent plusieurs semaines, en raison d'une blessure au pied droit, rapportent lundi les très renseignés The Athletic et ESPN, ce qui constituerait un coup dur pour les Lakers dans la course aux playoffs.

Les deux médias, citant chacun des sources au sein de la franchise de Los Angeles, ont dégainé quasiment au même moment l'information, sans toutefois pouvoir préciser la nature du problème rencontré par James.

Les Lakers, qui avaient annoncé un peu plus tôt son forfait pour la prochaine rencontre contre Memphis mardi, n'ont pas communiqué plus avant sur la durée de son absence.

Malgré ses 38 ans, il a été jusqu'à présent dans une forme éblouissante cette saison, affichant une moyenne de 29,5 points, 8,4 rebonds et 6,9 passes décisives en 47 matchs.

Une absence de plusieurs semaines, alors qu'il reste moins d'un mois et demi de compétition -- soit une vingtaine de matches de saison régulière à disputer -- pourrait être de nature à compromettre les espoirs des Lakers, actuellement 12e de la Conférence Ouest (29v-32d), d'accrocher les playoffs.